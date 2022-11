Com look da Copa, Carolina Dieckmann sensualiza e esbanja beleza: ''Belíssima''

Atriz Carolina Dieckmann esbanjou curvas deslumbrantes em look da Copa e chamou a atenção com fotos ousadas

A atriz Carolina Dieckmann (44) caprichou no look para participar da Centra da Copa na Globo nesta segunda-feira, 21. Em sua rede social, ela compartilhou fotos um pouco diferentes para exibir a produção nas cores do Brasil.

Nos registros publicados pela famosa, ela apareceu fazendo caras e bocas com um lustre de sua cara e deu um show de beleza com toque de sensualidade.

Usando um vestido verde e azul, sandálias amarelas, Carolina Dieckmann exibiu suas curvas sequinhas com estilo e torcendo para a Seleção. "Lookinho a meia luz... temos", falou ela ao fazer as selfies com a luz mais "baixa".

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "Belíssima", admiraram os fãs. "Perfeita da cabeça aos pés", escreveram outros.

Ainda no último final de semana, a atriz deu o que falar ao surgir fazendo topless e abaixando a calcinha do biquíni. Segurando um chapéu, ela cobriu os seios.

Carolina Dieckmann surge estilosa com look da Copa; veja:

Carolina Dieckmann surpreende ao comemorar 44 anos: ''Cara de 22''

O aniversário de Carolina Dieckmann foi no dia 16 de setembro e a atriz mostrou como iniciou o dia celebrando a chegada de seus 44 anos. De roupão, ela surgiu deslumbrante curtindo o momento

Nos registros compartilhados pela loira, ela surgiu usando um roupão branco em um quarto de hotel. Segurando balões vermelhos e ao lado de um carrinho com comidas, ela falou sobre o dia especial.

Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a aniversariante e se mostraram chocados com sua idade. "44 com cara de 22", disseram sobre ela parecer mais jovem do que sua idade. "Gente, 44? Meu deus onde?", exclamou uma fã.

