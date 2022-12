Pelé: boletim médico diz que o atleta não teve piora no quadro de saúde

Hospital divulga novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé durante internação em São Paulo

O ex-jogador de futebol Pelé (82) está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e seu quadro de saúde é considerado estável. O novo boletim médico, divulgado neste sábado, 3, informou que o ex-atleta não teve piora em seu quadro nas últimas 24 horas e segue o tratamento contra a infecção respiratória.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", informaram.

Filha de Pelé se pronuncia na web

Em um post no Instagram, Kely Nascimento, filha de Pelé, contou que a internação do pai aconteceu para regular os medicamentos dele.

“Olá amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no ano novo. Não tem surpresa, nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem”, disse ela.