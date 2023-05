Neymar surge em câmara de oxigênio em meio a tratamento de lesão

Jogador de futebol Neymar Jr. se recupera de lesão com tratamento em câmara hiperbárica

O atleta Neymar Jr. (30) preocupou seus mais de 200 milhões de seguidores ao compartilhar um registro em que aparece usando um suporte de oxigênio nesta segunda-feira, 01. Acontece que o jogador de futebol está se recuperando de uma lesão no pé com a ajuda de um procedimento chamado câmara hiperbárica.

No clique compartilhado pelos stories de sua conta oficial na rede social, o astro do futebol aparece deitado em uma maca dentro de um ambiente parecido com uma cápsula fechada. Ele também usa um suporte de oxigênio com uma máscara.

Neymar, que anunciou recentemente que espera seu segundo filho com a influenciadora Bruna Biancardi, ainda tirou onda da situação e fez um ‘hangloose’ com a mão para mostrar que está tudo bem: ‘Continue’, ele legendou a foto em inglês, mostrando que está focado em sua recuperação.

Segundo informações do médico pneumologista Arthur Feltrin, a câmara é um equipamento que oferece um fluxo de 100% de oxigênio, que proporciona benefícios para a saúde. Em comparação a respiração do ar atmosférico, em que se recebe apenas 21% do oxigênio. Ele ainda evidenciou que o procedimento é amplamente utilizado por atletas para curar lesões.

Saiba como funciona procedimento feito por Neymar:

Além de Neymar Jr, os atores Claudia Raia (56) e Cauã Reymond (42) também decidiram investir na compra de uma câmara hiperbárica. É que segundo informações do jornal Métropoles, além de ajudar na recuperação de lesões e cicatrizes, o tratamento também teria benefícios para auxiliar no rejuvenescimento.

Ainda conforme informações da coluna de Léo Dias no jornal, uma sessão na câmara, realizada em uma clínica médica, pode chegar a custar entre R$ 450 e R$ 650. Já para instalar o equipamento em casa, é necessário desembolsar aproximadamente R$ 100 mil para aproveitar os benefícios das sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica.