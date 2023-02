O que é câmara hiperbárica? Saiba como funciona procedimento feito por Neymar e Cauã Reymond

Famosos como Neymar e até mesmo Claudia Raia foram atrás do tratamento para retardar o envelhecimento

A fim de retardar o envelhecimento e ajudar na cura de lesões e cicatrizes, famosos como Neymar (30), Claudia Raia (56) e Cauã Reymond (42) decidiram investir na compra de uma câmara hiperbárica. Segundo a coluna de Leo Dias, as celebridades optaram por fazer o procedimento em casa, para aproveitar os benefícios das sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica.

A câmara é um equipamento que oferece ao paciente um fluxo de 100% de oxigênio, que, comparado a apenas 21% que se respira no ar atmosférico, proporciona benefícios para a saúde. Segundo o médico pneumologista Arthur Feltrin, a técnica já era utilizada por atletas para curar lesões, porém, vem sendo usada também por celebridades para auxiliar no rejuvenescimento.

"Os estudos mais atuais mostram que as sessões continuadas e frequentes evitam o encurtamento do telômero, região distal dos cromossomos, garantindo assim, um retardamento do envelhecimento celular. Claro que, apenas as sessões isoladas não garantem o rejuvenescimento. É necessário toda uma disciplina com controle do estresse, boa alimentação, controle da saúde mental, prática de atividade física, entre outros", acrescenta, em conversa com o jornalista.

O especialista alerta que é necessário um acompanhamento profissional para realizar as sessões e uma avaliação médica antes do início do tratamento. "Número de sessões, frequência, duração de cada sessão. De maneira geral, a primeira sessão começa com 60 minutos, passando para 90 minutos nas sessões seguintes. Durante a sessão, uma enfermeira hiperbarista com conhecimento no funcionamento da câmara é fundamental para manejo e segurança."

Feltrin ainda explica que existem contraindicações para realizar o tratamento, como pacientes acometidos por algumas doenças respiratórias, glaucoma, que estejam grávidas ou que tenham claustrofobia, por isso ele reforça a importância do acompanhamento e avaliação antes e durante o período de tratamento.

A ideia de usar o equipamento para fins estéticos já existe há alguns anos. Em setembro de 2021, Belle Silva, esposa do jogador da seleção brasileira de futebol Thiago Silva, falou para os seguidores que usou a câmara hiperbárica do marido para cuidar de sua beleza. "Vou tentar fazer isso todo dia duas todo dia para ver se melhora, porque a idade chega e a gente tem que desacelerar o envelhecimento", afirmou.

"Tenho fobia dessa máquina, mas dessa vez a gente vai tentar mais uma vez eu entrar. Isso é muito bom, gente, rejuvenesce, é bom para as células. Isso que é parceiro, trouxe até o banquinho para ficar conversando comigo", completou, na época, mostrando o marido arrumando o equipamento para que ela pudesse fazer sua sessão. Outros nomes como Adriane Galisteu, Marc Jacobs, Justin Bieber e Cristiano Ronaldo também já aderiram à técnica.

A CÂMARA HIPERBÁRICA REALMENTE REJUVENESCE?

Porém, para a médica dermatologista Fernanda Bombonatti, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o uso da câmara hiperbárica como tratamento de rejuvenescimento da pele não é funcional, nem efetivo. "A função da Câmara Hiperbárica é fazer com que o paciente tenha uma alta concentração de oxigênio no sangue, favorecendo o sistema de recuperação, seja em qual órgão for, ser ativado, ser potencializado."

"A questão de ser usado para rejuvenescimento não tem qualquer comprovação que isso funcione, pois o tratamento faz uma reparação de um tecido danificado e não envelhecido, o organismo não vai entender que ali tem um dano, ele só vai entender que está envelhecimento. Aprovado pela Anvisa com certeza não é", completou.

Ainda de acordo com a coluna, uma sessão na câmara, realizada em uma clínica médica, pode chegar a custar entre R$ 450 e R$ 650. Já para instalar o equipamento em casa, é necessário desembolsar aproximadamente R$ 100 mil.