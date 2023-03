Neymar Jr rompe o silêncio após anunciar que passará por cirurgia no Catar

Neymar Jr será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e se pronunciou: 'Voltar mais forte'

O jogador de futebol Neymar Jr (30) comoveu os seus seguidores com uma declaração nas redes sociais após ser revelado que ele passará por uma cirurgia no tornozelo direito nos próximos dias. Ele será internado em um hospital em Doha, no Catar, para a correção de uma lesão no tornozelo.

Após o time Paris Saint-Germain anunciar o procedimento médico, ele compartilhou uma foto cabisbaixo nas redes sociais e falou sobre este momento em sua vida. “Eu vou voltar mais forte”, declarou.

O pai dele, Neymar Santos, também se pronunciou em apoio ao filho e postou uma mensagem no Instagram com um trecho bíblico. ""Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu." - Romanos 5:3-5. Mais um obstáculo nas nossas vidas, mas superaremos, como sempre, com fé em Deus. Você voltará mais forte!", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

A cirurgia de Neymar Jr

A notícia da cirurgia de Neymar Jr foi anunciada por meio de um comunicado do time Paris Saint-Germain, que ainda informou que o atleta ficará de três a quatro meses longe dos campos durante a recuperação.

"Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se um período de três a quatro meses para seu retorno aos treinos coletivos", informou o time de futebol.