Neymar Jr fará cirurgia e ficará alguns meses longe dos campos

Neymar Jr recebe indicação médica para realizar cirurgia e viajará para realizar o procedimento em um hospital no Catar

O jogador de futebol Neymar Jr (30) recebeu a notícia de que precisará realizar uma cirurgia no tornozelo direito. O procedimento está marcado para acontecer nos próximos dias em um hospital de Doha, no Catar. A recuperação dele pode levar de 3 a 4 meses, e fará com que ele fique longe dos campos até estar pronto para jogar novamente.

A confirmação da cirurgia foi feita pelo time Paris Saint-Germain, que enviou uma nota oficial à imprensa. A declaração do clube informou que vários médicos indicaram a cirurgia para Neymar Jr por causa do risco de mais recorrências com o tornozelo dele.

O atleta lesionou o tornozelo no dia 19 de fevereiro em um jogo de futebol. Ele teve uma entorse e já iniciou a recuperação. Agora, ele será operado.

"Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se um período de três a quatro meses para seu retorno aos treinos coletivos", informou o time de futebol.

