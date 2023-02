Apaixonada, Bruna Biancardi exibe momento íntimo de chamego com Neymar

O jogador Neymar e a namorada, Bruna Biancardi, estão curtindo uma temporada juntos em Paris

Que casal! O jogador de futebol Neymar (31) e a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi (28), estão curtindo uma temporada juntos na Paris, já que o craque mora por lá em razão de jogar no time Paris Saint-Germain.

Bruna, que está de passagem na cidade francesa há algumas semanas, tem aproveitado cada minuto para curtir a companhia do namorado.

Apaixonada, a morena publicou alguns cliques nos Stories de seu Instagram na última terça-feira, 21, onde aparece com todo chamego ao lado do amado. Na colagem de fotos, a modelo aparece se desmanchando no colo de Neymar.

Vale ressaltar que após idas e vindas, Neymar e Bruna Biancardi decidiram dar uma nova chance ao amor e estão juntos novamente desde do início do ano, após passarem o Ano Novo juntos em Paris.

VEJA O STORY DE BRUNA BIANCARDI:

Foto: Reprodução/Instagram

FESTA

No ínicio deste mês, Bruna Biancardi, usou suas redes sociais para parabenizar o sogro, Neymar Pai, pela chegada dos 57 anos.

“Parabéns tio! Muito amor, saúde e realizações para o seu novo ano! Obrigada por tudo sempre”, escreveu a influenciadora, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.