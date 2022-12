Neymar Jr muda o cabelo para voltar aos campos da Copa do Mundo do Catar

Em seu retorno à seleção brasileira após lesão, Neymar Jr aparece com o cabelo platinado em foto com seu cabeleireiro

O jogador de futebol Neymar Jr (30) está pronto para o seu retorno à seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 5, ele estará em campo no jogo do Brasil contra a Coréia do Sul após ficar afastado dos campos por dois jogos por causa de uma lesão no tornozelo.

Para chegar em grande estilo no campo, o atleta decidiu renovar o visual. Nesta segunda-feira, Neymar apareceu com o cabelo platinado em uma fotoao lado do seu cabeleireiro Dailson dos Reis, que foi o responsável pela transformação.

“O 'brabo' de visual novo para o retorno. Vai com tudo, irmão, que Deus abençoe você e a nossa seleção”, disse o cabeleireiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NARIKO HAIR STYLE (@nariko_hairstyle)

Tarólogo faz previsão para Neymar Jr

Com Neymar Jr fora dos campos, o tarólogo Victor Valentim abriu as cartas para o atleta e fez uma previsão para ele.

“O Neymar teve a vitória que mereceu. O reconhecimento vindo perante a sua dedicação. Pelas cartas, ele será afastado novamente e permanecerá longe dos outros. O jogador se mostra sozinho e distante. A energia dele está desconectada com a dos demais.”, afirmou Victor Valentim.

Por fim, o tarólogo ainda deu uma dica sobre o futuro do atleta: "Um novo amor chega para ele".