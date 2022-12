Neymar Jr expõe prints de conversas com jogadores: “sem a permissão deles”

Neymar Jr decidiu abrir troca de mensagens com os outros jogadores da seleção após derrota na Copa do Mundo

O jogador Neymar Jr.publicou prints de mensagens com os jogadores da seleção brasileira falando sobre a derrota do Brasil na Copa do Mundo. Ele enviou palavras de apoio para os companheiros e mostrou as respostas em suas redes sociais.

"Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!", escreveu o pai de Davi Lucca.

"Irmão, tá mais f*** do que imaginei, de verdade. Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos. Não consigo acreditar. Toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar filha da p***", disse o capitão Thiago Silva na mensagem.

"Queria muito que tivesse dado tudo certo, f*** pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamo que vamo, temos que ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda", escreveu Marquinhos em resposta a Neymar.

O jogador Rodrygo ainda pediu desculpa por errar o primeiro pênalti e recebeu resposta brincalhona do camisa 10. "Pede desculpa, não. Tá maluco? Só erra quem bate e você é craque. Mas depois te ensino a bater", escreveu com emojis de risada.

Leia as mensagens trocadas entre os jogadores da seleção e Neymar Jr.: