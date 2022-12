Neymar escreve carta aberta ao técnico Tite: "te achava muito chato"

Copa do Mundo

Neymar abriu o coração ao falar da relação com o técnico da seleção brasileira Tite

Ainda muito abalado pela derrota da seleção brasileira, Neymar Jr. decidiu publicar algumas mensagens que trocou com os jogadores e escreveu uma carta aberta ao treinador Tite.

Vale lembrar que o técnico tem sido muito criticado após deixar os jogadores chorando e sair de campo após a saída do time da Copa do Mundo no jogo contra a Croácia.

O jogador, então, publicou em seu Instagram a "Cartinha aberta ao TITE", apagando qualquer rumor de mágoa entre ele e o técnico.

"Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra e posso te falar? Eu te achava muito chato! Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10", começou o artilheiro.

Ele afirmou que a opinião sobre o técnico mudou ao começarem a trabalhar juntos. "Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom, mas como pessoa você é MUITO MELHOR! Você me conheceu e sabe quem eu sou e isso é o que importa pra mim… Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o sr nos deu … e foram tantos", afirmou.

"Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos, mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo", garantiu o pai de Davi Lucca.

"Você merecia ser coroado com essa copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu TUDO!", escreveu.

"Obrigado professor Tite, por todo aprendizado…e se tem uma frase que jamais esquecerei é “MENTALMENTE FORTE” e teremos que ser MUITO nesse momento! Um grande abraço e OBRIGADO", finalizou a carta.

Veja publicação de Neymar Jr.: