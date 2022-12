Neymar faz homenagem a Pelé: "Mudou tudo"

REI DO FUTEBOL

Neymar se despede de Pelé; o Rei do Futebol morreu aos 82 anos

Neymar (30) se despediu de Pelé, que faleceu aos 82 anos, nesta quarta-feira, 29, após mais de um mês internado para tratamento de um câncer de cólon, por meio de um post nas redes sociais.

Em um texto tocante, o jogador do Paris Saint-Germain afirmou que antes de Pelé, o 10 da camisa de futebol, que ele também usa, "era apenas um número" e que "o futebol era apenas um esporte".

"Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!", escreveu o jogador.

Pelé descobriu câncer em 2021; relembre luta do rei do futebol

Edson Arantes do Nascimento, conhecido popularmente como Pelé, estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro . Ele descobriu um câncer de intestino em 2021.

A luta do ex-jogador contra o câncer acabou se intensificou a partir de janeiro deste ano, após exames apontarem uma piora em seu quadro. A metástase atingiu as regiões do fígado, intestino e pulmão .

No final de novembro ele precisou ser levado às pressas por familiares ao hospital, onde inicialmente recebeu cuidados paliativos por não responder mais à quimioterapia. A notícia logo assustou os fãs, que passaram a acompanhar de perto todas as notícias sobre o ídolo.

Apesar da família negar constantemente o estado de saúde de Pelé, a informação sobre "cuidados paliativos" acendeu um alerta aos adoradores do famoso, visto que a Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que o tratamento é um "meio de prevenção e alívio do sofrimento".

Enquanto estava internado, Pelé também chegou a tratar de uma infecção respiratória. Por meio das redes sociais, ele compartilhou uma mensagem para os fãs e tentou finalizar os boatos sobre seus estado: "Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre".