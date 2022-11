Pelé é internado em São Paulo, diz site

Pelé é internado em hospital de São Paulo para realizar exames

O ex-jogador de futebol Pelé (82) foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta semana. De acordo com o repórter da ESPN Pedro Ivo Almeida, o ex-atleta foi internado com quadro de inchaço no corpo e também teria apresentado uma insuficiência cardíaca.

A esposa de Pelé, Márcia, informou ao jornalista que o marido está internado para a realização de exames e análise da quimioterapia.

Pelé luta contra um câncer com metástase nos órgãos há alguns meses.

Pelé manda recado para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

Nas redes sociais, Pelé compartilhou uma mensagem de apoio para os jogadores da seleção brasileira de futebol masculino no início da Copa do Mundo do Catar.

"Hoje começamos a escrever uma nova história. Não importa o tamanho e a tradição dos adversários: nós devemos respeitar e jogar cada partida com o foco de uma final. É importante jogar bonito sim, mas também é indispensável deixar tudo de si dentro do gramado. Hoje, seremos mais de 200 milhões de corações batendo como um só, vibrando a cada conquista da nossa Seleção. Envio essas fotos para inspirar vocês, garotos. De propósito, não escolhi as fotos de dribles, mas sim as de batalhas. Estou enviando todas energias positivas para vocês", disse ele.

Por fim, Pelé disse: "Tenho certeza que teremos um final feliz. Que Deus os abençoe. Tragam este troféu para casa!".