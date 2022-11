Pelé manda recado para a seleção na Copa do Mundo: 'Tragam este troféu para casa'

Pelé escreve mensagem de incentivo para os jogadores da seleção brasileira no dia da estreia do time na Copa do Mundo do Catar

O ex-jogador de futebol Pelé (82) fez questão de incentivar os jogadores da seleção brasileira no dia da estreia do time na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24. Em um post nas redes sociais, ele falou sobre a importância deste dia e contou que adorará ver o hexa na grande final do mundial.

"Hoje começamos a escrever uma nova história. Não importa o tamanho e a tradição dos adversários: nós devemos respeitar e jogar cada partida com o foco de uma final. É importante jogar bonito sim, mas também é indispensável deixar tudo de si dentro do gramado. Hoje, seremos mais de 200 milhões de corações batendo como um só, vibrando a cada conquista da nossa Seleção. Envio essas fotos para inspirar vocês, garotos. De propósito, não escolhi as fotos de dribles, mas sim as de batalhas. Estou enviando todas energias positivas para vocês", disse ele.

Por fim, Pelé disse: "Tenho certeza que teremos um final feliz. Que Deus os abençoe. Tragam este troféu para casa!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

Ronaldo Fenômeno está com Covid-19

No dia da estreia da seleção na Copa do Mundo do Catar, Ronaldo Fenômeno testou positivo e não vai acompanhar o jogo direto do estádio. Nas redes sociais, o ex-atleta contou que está bem e apenas com sintomas gripais. “Ontem à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, gripe leve. Acabei fazendo teste de Covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem”, disse ele.

Ronaldo contou que iria ao estádio, mas não poderá mais ir. “Estou acompanhando a Copa do Catar. Estava programado para assistir o jogo da Seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem”, afirmou.