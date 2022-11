Neymar briga com influenciadora de finanças por dívida: ‘Biscoiteira’

Neymar e Nath Finanças brigam na internet por conta de piada da influenciadora

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 16h57

Depois que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (67) (PL) acabou perdendo para seu maior rival, Luiz Inácio Lula da Silva (77) (PT), indo para sua terceira chance de comandar o país, um de seus apoiadores mais famosos, Neymar Jr. (30), acabou arranjando briga com a youtuber e influenciadora de economia Nath Finanças.

A criadora de conteúdo de finanças decidiu entrar na onda de piadas sobre a famosa dívida do jogador de futebol com a Receita Federal. “Gente, Neymar na minha DM hoje implorando para ajudá-lo a declarar o Imposto de Renda”, disse Nath Finanças em seu perfil oficial no Twitter.

Neymar, não gostou nada da piada de Nath. “Como tem gente que gosta de aparecer, né? Puta que pariu, biscoiteira", retrucou o jogador do Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, na mesma rede social que Nath fez sua piada sobre ele.

E quem achou que acabaria aí, não! "Tu não aguenta uma piadinha e ainda vai jogar na Copa", rebateu Nath. "E a galera falando que não tenho emocional só porque eu respondi uma qualquer? Cada uma, viu. Pqp. Mas acho que vocês têm razão: meu emocional é fraco e sou pipoqueiro”, terminou Neymar.

Tudo começou na segunda-feira, 31, quando os internautas começaram a brincar com o jogador, pois tinha uma dívida de R$188 milhões em impostos, que foi reduzida em 95%, sobrando R$8 milhões a serem pagos, e ainda sim, Neymar foi à justiça contestar o valor.

Durante uma entrevista antes das eleições, Lula falou sobre o apoio de Neymar a Bolsonaro: “Ele deve estar com medo que, se eu ganhar as eleições, eles [o público] vão saber o que o Bolsonaro perdoou a dívida de Imposto de Renda dele", disse o novo presidente eleito.

Neymar recentemente vem tendo seu nome ligado a boatos de affairs com algumas modelos, que vão aos jogos do Paris Saint-Germain assistí-lo jogar.

Veja os tweets da discussão entre Neymar Jr. e Nath Finanças:

Gente, Neymar na minha dm HOJE implorando pra ajudar a declarar o Imposto de Renda 😭😭😭😭😭😭😭😭 — Nath Finanças 💰 (@nathfinancas) October 31, 2022

Tu não aguenta uma piadinha e ainda vai jogar na copa KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Nath Finanças 💰 (@nathfinancas) November 1, 2022