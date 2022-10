Suposto novo romance de Neymar Jr. assiste jogo do PSG e dá detalhes dos bastidores

Victoria Ruiz, apontada como novo affair do jogador Neymar Jr. assiste ao jogo do PSG no Parc des Princes

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 12h05

A influenciadora Victoria Ruiz teve a chance de assistir a uma partida do Paris Saint-Germains, em Paris, no estádio Parc des Princes, neste sábado, 29, bem pertinho do campo. Tudo isso, por estar sendo apontada como novo affair do jogador Neymar Jr.

Não é a primeira vez que Victoria assiste a uma partida do clube parisiense, estando presente na vitória por 7 a 2 do PSG contra o Maccabi Haifa, na penúltima rodada da fase de grupos da Champions League. Na ocasião, ela também teve um lugar privilegiado no estádio.

Sentada na arquibancada mais perto do gramado, a espanhola mostrou momentos da partida, dando destaque para um escanteio cobrado por Neymar junto de Lionel Messi. Será que a modelo espanhola realmente é a sortuda que fisgou o coração do jogador da Seleção Brasileira?

