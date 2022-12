Mistério na Vila Belmiro: Objeto secreto de Pelé está guardado há mais de 40 anos em estádio; entenda

Considerado o Rei do Futebol, Pelé trancou armário em 1974, na Vila Belmiro, quando deixou o Santos

Pelé, que morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, após uma luta contra um câncer no cólon, deixou um grande mistério para os seus fãs e amantes do futebol. O ex-atleta tem um armário trancado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, casa do Santos Futebol Clube, seu time de origem.

Funcionando como uma espécie de cápsula do tempo, o armário do Rei do Futebol foi trancado no ano de 1974, quando o ídolo deixou o clube. Na época, ele se ajoelhou e pediu aos deuses do futebol que, mesmo com sua ausência no elenco do time, os jogadores continuassem a vencer partidas e campeonatos.

Ele então deixou um pertence no armário, que, até hoje ninguém sabe o que é, e levou consigo a chave. A sede do clube já passou por diversas reformas, mas o armário trancado de Pelé permaneceu intacto, sendo até um ponto de visitação para torcedores e fãs da história do atleta e façam o passeio guiado pelo estádio.

O Santos já afirmou que não pretende mexer no armário e nunca irá revelar seu conteúdo. Já o Rei do Futebol disse que o que está guardado na cápsula do tempo não é nada demais, porém, o mistério continua há mais de 40 anos.

COMO SURGIU O APELIDO DE PELÉ?

O apelido surgiu quando ele era criança, ainda na escola. Na época, ele pronunciava o nome de seu jogador favorito de forma errada. O jovem jogador de futebol era muito fã do goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama. Sua atuação chamava a atenção do garoto, que costumava dizer: "Boa Bilé!". No entanto, como a sua dicção ainda estava em formação, o Bilé passou a ser pronunciado como Pelé, e assim surgiu o apelido.

Já seu nome de batismo, Edson, foi uma homenagem ao grande inventor e empresário Thomas Edison (1847-1931), que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. O primeiro apelido de Pelé foi, na verdade, Dico, nome que sua família o chamava.