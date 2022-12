Pelé descobriu câncer em 2021; relembre luta do rei do futebol

Ex-jogador Pelé morreu aos 82 anos vítima de câncer no intestino

Morreu nesta quinta-feira, 29, ex-jogador Edson Arantes do Nascimento (82), conhecido popularmente como Pelé. O astro do futebol brasileiro estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro . Ele descobriu um câncer de intestino em 2021.

A luta do ex-jogador contra o câncer acabou se intensificando a partir de janeiro deste ano, após exames apontarem uma piora em seu quadro. Foi identificado que a metástase atingiu as regiões do fígado, intestino e pulmão .

No final de novembro ele precisou ser levado às pressas por familiares ao hospital, onde inicialmente ficou recebendo cuidados paliativos por não estar mais respondendo à quimioterapia. A notícia logo assustou os fãs, que passaram a acompanhar de perto todas as notícias sobre o ídolo.

Apesar da família negar constantemente o estado de saúde de Pelé, a informação sobre "cuidados paliativos" acendeu um alerta nos adiradores do famoso, visto que a Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que o tratamento é um "meio de prevenção e alívio do sofrimento".

Enquanto estava internado, Pelé também chegou a tratar de uma infecção respiratória. Através de sua rede social, ele compartilhou uma mensagem para os fãs, tentando finalizar os boatos sobre seus estado: "Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre".

HOMENAGENS NA COPA

A internação de Pelé aconteceu em meio ao andamento da Copa do Mundo 2022, que aconteceu no Catar. Durante o evento esportivo, o ídolo santista foi alvo de diversas mensagens emocionantes não apenas nas redes sociais, como por atletas que estavam em campo.

O jogador Kylian Mbappé (24), um dos astros da seleção da França, usou suas redes sociais para prestar uma homenagem ao brasileiro: "Tudo de melhor para ele. Estou com ele e desejo que melhore. Estamos sentindo falta dele aqui, e eu ainda mais".

A seleção brasileira também fez questão de fazer uma homenagem ao rei do futebol. Após o fim do jogo contra a Coreia do Sul, todos os jogadores se reuniram em campo e seguraram um cartaz com a foto de Pelé.