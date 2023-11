Marta Silva faz rara aparição com sua namorada gringa em novo flagra

A jogadora de futebol Marta Silva foi flagrada no aeroporto com sua namorada ao chegar no Brasil

A jogadora de futebol Marta Silva está de volta ao Brasil e com uma companhia especial. Ela trouxe a sua namorada, a jogadora de futebol Carrie Lawrence, para passar alguns dias em solo brasileiro. As duas foram flagradas em uma rara aparição juntas em público em um aeroporto de São Paulo.

Elas foram fotografadas pelos paparazzi de plantão enquanto se organizavam para ir para casa após o desembarque.

Vale lembrar que as duas jogam pelo mesmo time, o Orlando Pride, nos Estados Unidos, e estão juntas desde 2021. A namorada de Marta tem 26 anos, nasceu em Orlando, na Flórida, e é zagueira. Ela completou 26 anos recentemente e ganhou uma linda homenagem da namorada de 37 anos de idade. “Feliz aniversário, Xinxinha! Eu desejo que a sua vida seja repleta de coisas boas e que você nunca fique sem motivos para sorrir, porque você tem o sorriso mais lindo e a risada mais fofa do planeta”, disse Marta, no último sábado, 15.

Antes de namorar com Carrie, Marta foi noiva de Toni Deion, que também joga no mesmo time em Orlando. O noivado delas terminou apenas 11 meses após o pedido. Então, sete meses depois, Marta assumiu o namoro com Carrie.

Fotos: Araujo / AgNews

Marta e Carrie moram juntas nos EUA

Em julho de 2023, Marta e Carrie assinaram a papelada da casa que vão morar juntas em Orlando. A mansão do casal está avaliada em algo em torno de US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões, na cotação atual do dólar.

A residência do casal está localizada em Winter Park, um bairro nobre da cidade que fica a cerca de 20 minutos do centro. A casa tem 360m², cinco quartos, cinco banheiros e até mesmo um amplo espaço de lazer na área externa com direito até a piscina e churrasqueira.