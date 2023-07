Copa do mundo: Marta compra mansão junto da namorada 11 anos mais nova

Jogadora de futebol Marta vive relacionamento com companheira de equipe do Orlando Pride

A Copa do Mundo de 2023 na Austrália e Nova Zelândia será a última vez que a lenda do futebol feminino brasileiro, Marta, entrará em campo com a camisa amarela pela disputa entre países. Mas você conhece a vida pessoal da atleta? A seis vezes melhor do mundo e maior artilheira de todos os tempos do futebol (masculino e feminino) vive um relacionamento com uma outra futebolista, 11 anos mais nova.

No meio de 2022, a brasileira ainda estava noiva da zagueira Toni Deion, mas acabou rompendo o relacionamento. Logo em seguida, já engatou um romance com Carrie Lawrence, que atua ao lado de Marta pelo Orlando Pride. Na época, a ex-noiva da jogadora também fez a fila andar rápido, assumindo um affair com outra brasileira.

Carrie Elizabeth Lawrence nasceu e cresceu na cidade de Orlando, da Flórida, Estados Unidos, onde joga. A zagueira completou 26 anos recentemente e ganhou uma linda homenagem da namorada de 37 anos de idade. “Feliz aniversário, Xinxinha! Eu desejo que a sua vida seja repleta de coisas boas e que você nunca fique sem motivos para sorrir, porque você tem o sorriso mais lindo e a risada mais fofa do planeta”, disse Marta, no último sábado, 15.

E parece que o relacionamento é bem sério. Marta e Carrie assinaram a papelada da casa que vão morar juntas em Orlando. A mansão do casal está avaliada em algo em torno de US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões, na cotação atual do dólar.

A residência do casal está localizada em Winter Park, um bairro nobre da cidade que fica a cerca de 20 minutos do centro. A casa tem 360m², cinco quartos, cinco banheiros e até mesmo um amplo espaço de lazer na área externa com direito até a piscina e churrasqueira.

Diferentemente de Marta, Carrie não foi convocada por sua seleção para estar em campo durante a Copa do Mundo de 2023. Agora a questão que fica é: para quem a zagueira vai torcer: Seleção Brasileira ou dos Estados Unidos?