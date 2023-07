Casal de jogadoras quase divide campo durante Copa, mas apenas uma é convocada

Veja quem é o casal de jogadoras de futebol que quase conseguiu dividir o campo durante a Copa do Mundo

Na próxima segunda-feira, 24, a Seleção Brasileira Feminina entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo. E por muito pouco, um casal de jogadoras quase realizou o sonho de jogar lado a lado durante a competição. A zagueira Kathellen Sousa, do Real Madrid, foi convocada pela técnica Pia Sundhage, mas sua namorada, a lateral do São Paulo, Fernanda Palermo, não.

Aliás, a falta da convocação da lateral chegou a ser motivo de revolta dos torcedores nas redes sociais. Mesmo não estando juntas em campo, o casal segue firme e forte no relacionamento que se tornou público em fevereiro de 2021. A atleta do clube paulista já atuou pela seleção e chegou a jogar ao lado da namorada durante a Copa América de 2022.

Em suas respectivas redes sociais, as jogadoras lutam contra o preconceito dentro e fora de campo. Em 2023, as duas fizeram uma linda declaração de amor para simbolizar o Dia Mundial do Orgulho Gay. “Hoje eu amo quem eu sou e sou grata por encontrar alguém que faz eu me sentir livre e sem medo de ser eu mesma diante de todas as minhas imperfeições e que sempre tira o melhor de mim, sou grata à minha coragem de viver o que me faz sentir viva e feliz, e sou grata às pessoas mais importantes para mim que tentam entender e me respeitar. Será sempre sobre o amor”, escreveu Fernanda.

O Brasil entra em campo pela primeira vez na próxima segunda-feira, 24, contra a seleção do Panamá, às 8h (horário de Brasília). Além de Kethellen, as meninas de Pia contam com a convocação das goleiras Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos), as defensoras Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Orlando Pride) e Tamires (Corinthians), as meio-campistas Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (PSG) e Ary Borges (Racing Louisville) e as atacantes Andressa Alves (Houston Dash), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Levante) e Marta (Orlando Pride).