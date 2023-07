André Rizek relembra foto de final da Copa de 98 e revela tristeza

Jornalista André Rizek conta que perder a Copa de 98 foi uma tristeza maior que o 7 x 1 para a Alemanha

Há exatos 25 anos atrás, no dia 12 de julho, a Seleção Brasileira perdia a final da Copa do Mundo para a França. E para recordar esse momento, o jornalista e apresentador André Rizek compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de alguns colegas de profissão durante a partida que aconteceu no Stade de Frace, em Saint-Dennis, nos arredores de Paris.

A partida, para quem não lembra, acabou em uma vitória arrasadora de 3 a 0 para a Seleção Francesa, com gols de Zinedine Zidane, que marcou duas vezes, e Petit, que fechou a conta. Para o jornalista, a derrota para os Bleus foi pior para ele do que a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2014, quando perderam para a Alemanha por um placar avassalador de 7 a 1.

“Há 25 anos o Brasil perdia a final da Copa de 1998 para a França. Estava lá com Paulo Vinicius Coelho, Lédio Carmona, André Fontenelle, César Seabra e Gustavo Poli, a equipe do Lance! Foi, disparada, minha maior tristeza no futebol - muito mais que o 7 a 1. Depois do jogo, chorava tanto que mal conseguia trabalhar - tinha certeza do título e ainda não tinha a menor ideia do que havia acontecido com Ronaldo. Foi um grande aprendizado... Nunca mais, trabalhando, eu me envolvi tanto (emocionalmente) com um jogo de futebol…”, disse André Rizek.

