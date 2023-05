Filhos gêmeos de André Rizek e Andréia Sadi surgem enormes em nova foto

Eles cresceram! Filhos de André Rizek e Andréia Sadi mostram o quanto já cresceram em nova foto

O jornalista esportivo André Rizak se declarou para a esposa Andréia Sadi. A jornalista política comemora 36 anos nesta segunda-feira, 8. Para celebrar a data, ele mostrou uma foto deles com os filhos gêmeos, João e Pedro, e mostrou o quanto as crianças já cresceram.

No post, ele encheu a companheira de elogios falando sobre seu profissionalismo e excelência como esposa e mãe. "Como ela consegue? É a pergunta que me faço todos os dias, desde que conheço, ou melhor, comecei a conhecer a pessoa da minha vida. Como ela consegue ser a Andréia Sadi todos os dias? A melhor e mais relevante jornalista do país, máquina de trabalhar – e de excelência – e ainda arranjar tempo para ser a melhor mãe (de gêmeos...), parceira, o ser-humano que resolve a vida de TODOS ao redor?", elogiou a esposa, orgulhoso.

"Quando penso em fazer algo pela gente ou nossos filhos – e acho que tô arrasando pela iniciativa -, ela já fez aquilo e mais umas quatro coisas. Fico pensando no segredo dela... Como consegue? No ano passado, em uma folga de domingo, fomos ao circo com os meninos. Enquanto os palhaços faziam piada na nossa frente, o picadeiro de Brasília pegava fogo e os chefes ligavam sem parar para ela. Deu um intervalo e fomos ao carrossel. Ela com o Pedro no cavalinho, eu com o João. Depois de duas voltas, em que segurar os moleques já parecia missão hercúlea, apareceu um push em meu celular. 'Exclusivo, blog da Andréia Sadi'. Sim, ela apurou, escreveu e publicou... No cavalinho!", relatou o marido, chocado com a maestria da repórter.

"Ela é tão necessária, que o mundo conspira contra as folgas da moça. O dia 08 de janeiro desse ano era, simplesmente, o início de nossas férias. Estávamos em uma festa infantil, cantando “bom dia na fazendinha” com os moleques enquanto os vândalos quebravam tudo em Brasília. Os meninos, obviamente, não queriam saber disso e estavam alucinados na pistinha, no pula-pula, jogando bola. Foi nesse cenário em que foram produzidas manchetes do G1, que marcam a história do país, naquele domingo golpista", contou sobre os ataques ao Palácio do Planalto.

"O segredo dela... É curtir ser quem é 24 horas por dia. Eu gosto de chegar em casa e pensar que, findado o trabalho, o Rizek ficou na emissora, tirei meu avatar e sou apenas o André, ali. Andréia é Sadi e Sadi é Andréia o tempo todo. No ar, em casa, entrevistando, no carrossel com os filhos. Não porque alguém mande – até porque ninguém manda nessa mulher –, mas porque ela ama e se orgulha de ser as muitas mulheres que é. Ama TUDO o que faz. E faz tudo com enorme amor. Sou casado com uma super-heroína. Sou a Louis Lane da relação...", declarou o marido apaixonado.

"Hoje, apagamos as velinhas de manhã com os meninos e comecei a chorar. 'Você está emocionado com meu aniversário', ela riu? Na verdade, sou emocionado por acordar ao lado dessa GATA. Andréia Sadi chega aos 36 anos no auge. E só está começando... Vai ficar brava com esse post, porque ela, com razão, não gosta de mostrar os meninos em rede social. Mas os meninos são parte dessa história e não podiam ficar de fora, hoje. Eles, assim como eu, serão sempre muito orgulhosos de serem os filhos da Sadi! Feliz aniversário, meu amor! Feliz tudo!", concluiu.

Veja foto: