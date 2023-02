Andréia Sadi relembra a visita de Gloria Maria em sua casa

Andréia Sadi conta a reação do porteiro do seu prédio ao receber a apresentadora Gloria Maria para uma visita

A apresentadora Andréia Sadi emocionou ao contar uma história sobre a jornalista Gloria Maria, que faleceu nesta quinta-feira, 2. Para homenagear a amiga, ela relembrou de uma visita dela em sua casa logo depois do nascimento dos filhos gêmeos. Ela contou que Gloria foi visitá-la em seu apartamento e o porteiro teve uma reação inesperada.

Durante o programa Estúdio i, da GloboNews, a jornalista contou: “Quando ela chegou na minha casa, você pode imaginar, é a Gloria Maria, né? O porteiro falou: 'tudo bem se eu pedir uma foto, dona Andréia?'. A assistente de casa falou: 'Eu gostaria de uma foto com a Gloria Maria, porque ela chegou lá'. E aquilo me emocionou muito porque ela falou 'ela é um referência”.

E completou: “Muito me impressionava como, apesar da referência de trabalho, ela vivia me dizendo: 'não deixe de cuidar da vida pessoal. Cuide da sua família, seja feliz. Aproveite, saia, cultive seus amigos'”.

Sandra Annenberg revela sonho com Gloria Maria

No dia da morte de Gloria Maria, Sandra Annenberg contou a história de um sonho que teve com Gloria Maria. “Eu queria falar com a Gloria, porque eu sonhei com você esses dias e eu sonhei que a gente estava sentada frente a frente, como se a gente fosse gravar. Você dizia que queria muito voltar, que você estava louca para voltar como você sempre dizia: 'eu vou voltar'. E eu dizia para você: 'Calma, se cuida, se cuida para você, se cuida para suas filhas, e você vai voltar, a gente está aqui te esperando'. Enquanto a gente conversava, você olhava e fala assim: 'tem razão, eu preciso me cuidar'”, disse ela.

“E a Gloria sempre colocou a carreira em primeiro lugar, as viagens dela em primeiro lugar, mas ela olhava e a gente como mães, cúmplices, sabíamos que em primeiro lugar estavam as filhas. E ela falava: 'tem razão, eu vou me cuidar'. E a Gloria foi essa pioneira, essa mulher que foi na frente de todas nós. A primeira mulher negra a conquistar esse mundo, a primeira mulher a fazer tantas viagens, ela se orgulhava tanto por ter tantos passaportes, e é uma mulher que desbravou o nosso mundo, para nós mulheres. Quando eu cheguei para trabalhar com ela, eu falei: 'como assim? Trabalhar com a Gloria Maria?'. Gloria Maria é um mito, é um nome que vai continuar nos guiando a todos e a todas, ela veio para esse mundo para desbravar, com toda a coragem que ela sempre teve, com toda a força que ela sempre teve. E, no sonho, ela vai continuar perto”, finalizou.