Marcelo, do Fluminense, se desculpa após causar grave lesão em jogador

Marcelo, do Fluminense, se pronuncia após quebrar a perna de rival do Argentino Juniors em lance acidental

O jogador Marcelo, do Fluminense, ficou bastante abalado após cometer uma falta grave durante o jogo pelo clube carioca contra o Argentino Juniors pela primeira rodada das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores.

Na noite de terça-feira, 01, o jogador foi expulso após cenas extremamente fortes de um pisão sem querer na perna do adversário, Luciano Sanchez, que dobrou e quebrou, aos 10 minutos do segundo tempo. O zagueiro argentino saiu de campo aos prantos e recebeu atendimento médico. Segundo o Argentinos Juniors, ele teve uma luxação no joelho esquerdo.

Após a dividida, quando o placar era de 1 a 0 para a equipe argentina, Marcelo percebeu a gravidade da situação e se emocionou por ter machucado o rival.

Em seu perfil no Instagram, Marcelo se manifestou sobre o grave acidente. "Hoje tive que viver um momento muito difícil dentro do campo. Involuntariamente machuquei um colega de profissão. Quero te desejar a melhor recuperação possível, Luciano Sanchez. Toda a força do mundo!", disse na legenda ao postar foto durante a partida, que terminou em 1 a 1.

Marcelo, ex-Real Madrid, se irrita com torcedor

No começo do ano, quando chegou no Fluminense, Marcelo protagonizou um momento bem incômodo. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Marcelo é filmado por um torcedor enquanto anda pelo estabelecimento e se irrita com a atitude do fã. “Tomara que seu telefone quebre”, disse o atleta, enquanto deixava o restaurante.

Os torcedores na internet ficaram bastante divididos. Alguns criticaram bastante a atitude do lateral do Fluminense, mas outros defenderam o jogador na situação. “Ridículo, tá no clube certo. ‘Ah, mas o torcedor…’, fod*-se mermão, ele não tinha direito de desejar isso para o torcedor, vai saber o quanto o torcedor ralou para comprar esse celular e pagar em 24x. Fora que não é a primeira vez que ele trata os fãs mal”, apontou um internauta.