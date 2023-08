Marcelo, do Fluminense, é expulso após lance com cenas forte e sai chorando

Fluminense perde Marcelo após entrada duríssima sem intenção quebrar a perna de adversário

Pesado demais! Na noite desta terça-feira, 1, o clube carioca Fluminense estava enfrentando o Argentino Juniors pela primeira rodada das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O jogo, que acabou 1 a 1, tomou conta das redes sociais após uma entrada duríssima do lateral Marcelo.

O brasileiro foi disputar uma bola com Luciano Sanchez, do time argentino, quando pisou sem querer na perna do adversário, que dobrou completamente e quebrou, em uma cena extremamente pesada. Muitos internautas consideraram uma das cenas mais tristes do futebol, mesmo que não tenha sido na maldade.

Mesmo sem a intenção de machucar o adversário, Marcelo acabou sendo expulso da partida, com ajuda do VAR, enquanto Luciano foi atendido na hora e retirado do campo. O lateral-esquerdo caiu no choro, mostrando que realmente não foi de propósito e como ficou mal com a chance de acabar com a carreira de um colega de profissão.

“Que Deus consiga abençoar a recuperação desse jogador, muito forte essa cena… triste demais”, “Assustador”, “Agoniante” e “Esse cara nunca mais joga bola na vida”, são apenas algumas das reações dos internautas.

🚨Lance completo da lesão do Luciano Sanchez, do Argentino Jrs, em lance envolvendo o lateral Marcelo, que corretamente recebeu uma expulsão apesar de ter sido um acidente. pic.twitter.com/Q5lCbQ1mwu — Piansky (@CPiansky) August 2, 2023

O choro de Marcelo, após a lesão de Luciano Sánchez, do Argentinos Jrs. pic.twitter.com/FIhC535FCt — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 1, 2023

Marcelo, jogador do Fluminense e ex-Real Madrid, se irrita com torcedor

No começo do ano, quando chegou no Fluminense, Marceloprotagonizou um momento bem incômodo. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Marcelo é filmado por um torcedor enquanto anda pelo estabelecimento e se irrita com a atitude do fã. “Tomara que seu telefone quebre”, disse o atleta, enquanto deixava o restaurante.

Os torcedores na internet ficaram bastante divididos. Alguns criticaram bastante a atitude do lateral do Fluminense, mas outros defenderam o jogador na situação. “Ridículo, tá no clube certo. ‘Ah mas o torcedor…’, fod*-se mermão, ele não tinha direito de desejar isso para o torcedor, vai saber o quanto o torcedor ralou para comprar esse celular e pagar em 24x. Fora que não é a primeira vez que ele trata os fãs mal”, apontou um internauta.

“Pô, figura pública tem que saber lidar com isso", "O cara é a porr* do Marcelo e não quer ser filmado? É meu amigo, sinto lhe informar, isso é algo que vem junto com a fama", "Toda vez que vejo isso, tenho orgulho de não ser fã de nenhum jogador de futebol, amar meu clube e pronto!”, criticaram alguns outros. “Jogador não é animal de zoológico. Quer foto? Pede. Ficar filmando sem consentimento é ridículo e desnecessário. No mais, qual o problema do Marcelo, de cabeça quente, dizer isso? Vamos parar de drama, vai…”, defendeu um outro.