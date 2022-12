Mais de mil? Saiba quantos gols Pelé fez em sua carreira

O ex-jogador de futebol Pelé conquistou diversos títulos e bateu recordes de gols ao longo de sua carreira

Dono de uma trajetória que inspirou milhares de jogadores de futebol por todo o mundo, Pelé (1940 -2022) possui diversos recordes e títulos em sua carreira. O eterno camisa 10 do Santos fez história com seu talento, principalmente quando o assunto é marcar gols.

Mas afinal, quantos gols fez Pelé? Isso é uma pergunta que gera muitas dúvidas nos fãs do Rei do futebol, visto que várias entidades divergem sobre o assunto . No entanto, todas garantem que o mineiro já balançou a rede mais de mil vezes.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Pelé marcou 1.281 gols em 1.363 partidas jogadas. Mas para o Santos, time do coração do craque, ele possui 1.282 marcados em 1.364 jogos, ou seja, o número é alterado com uma partida e um gol a mais.

Já o Guiness Book, o livro dos recordes, apontou 1.283 gols - número que o próprio Pelé já divulgou em seu Twitter. " Eu marquei 1283 gols na minha vida" , disse ele em uma postagem dde 2015.

I have scored 1283 goals in my life, — Pelé (@Pele) September 25, 2015

Mas as controvérsias não param por aí, os números envolvendo os jogos da seleção também não existe uma certeza. Por exemplo, a Fifa diz que Pelé fez 77 gols em 91 jogos, enquanto a CBF afirma que foram 95 gols em 113 jogos. Já o Santos contabiliza 77 gols em 113 jogos.

MORREU O ÍDOLO DO FUTEBOL

A morte do Rei Pelé foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 29, pelo Hospital Albert Einstein. Através de um boletim médico, foi informado que o ex-jogador de futebol teve falência múltipla de órgãos em decorrência da progressão do câncer de cólon que o craque enfrentava desde 2021 .

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", diz o boletim.