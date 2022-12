Mbappé homenageia Pelé ao lamentar a morte do craque: "Nos deixou seu legado!"

O craque Kylian Mbappé (24), atacante do PSG e da seleção de futebol da França, escreveu uma mensagem de despedida para Pelé (82), que morreu nesta quinta-feira, 29, após travar uma luta contra o câncer de cólon.

Por meio de uma postagem em seu Twitter, a estrela do PSG lamentou a morte do ex-atleta brasileiro, que estava internado desde novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma infecção respiratória.

"O Rei do Futebol nos deixou seu legado, que nunca vai ser esquecido. Descanse em paz", escreveu o jogador francês.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud