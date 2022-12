Rei do Futebol: Relembre quantas vezes Pelé ganhou a Copa do Mundo

Pelé morreu aos 82 anos nesta quinta-feira, 29; Ele participou quatro vezes da Copa do Mundo e conquistou três títulos do mundial

O ex-jogador de futebol Pelé morreu aos 82 anos nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Edson Arantes do Nascimento faleceu após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, descoberto em setembro de 2021. Ele fez tratamento de quimioterapia por alguns meses e a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O Rei do Futebol já conquistou três títulos da Copa do Mundo.

Pelé começou a construir sua história no mundial com apenas 17 anos de idade. Em 1958, na Copa da Suécia , o craque protagonizou lances memoráveis e trouxe o primeiro título para a seleção brasileira. Com apenas 17 anos, Pelé começou a construir sua história na Copa do Mundo de 1958, que foi realizada na Suécia. Ele começou a jogar no campeonato apenas na terceira partida da seleção brasileira. Na época, o atacante do Santos entrou pela primeira vez em um mundial contra a seleção da União Soviética. Embora não tenha feito nenhum gol em seu primeiro jogo, ele participou de jogadas decisivas.

O primeiro gol de Pelé em uma Copa do Mundo foi contra o País de Gales. Já na semifinal contra a seleção da França, ele marcou três gols e conquistou a vaga na final. O jogo que definiria a seleção vencedora foi contra a dona da casa e terminou com o placar 5 a 2 para o Brasil, consolidando a primeira Copa do país. Em quatro partidas jogadas, Pelé marcou seis gols na Copa de 1958.

Na Copa seguinte, em 1962 , o Rei do Futebol participou de dois jogos e marcou um gol. Foi na primeira partida que Pelé contribuiu para a vitória brasileira, que terminou 2 a 0 contra o México. Entretanto, no jogo seguinte ele sofreu uma lesão muscular contra a Tchecoslováquia e não entrou mais em campo no torneio. Contudo, o Brasil levou o título pela segunda Copa consecutiva.

Já a Copa de 1966 não trouxe um resultado tão feliz para Pelé. Ele marcou apenas um gol, contra a Bulgária, em uma vitória de 2 a 0. Apesar disso, ele se lesionou e não conseguiu participar do jogo contra a Hungria e também saiu machucado contra a seleção portuguesa. Então, o Brasil foi eliminado ainda cedo da competição disputada na Inglaterra.