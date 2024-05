Lucy Ramos brilha em Futebol Solidário e ganha elogios: "Joga demais"

A atuação da atriz Lucy Ramos no Futebol Solidário, em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, foi bastante elogiada

Lucy Ramos mostrou que além de ter muito talento como atriz, também é ótima como jogadora de futebol. Neste último domingo, 26, ela participou do Futebol Solidário, que aconteceu no estádio do Maracanã e foi transmitido pela Globo, em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e chamou a atenção pela sua atuação.

Logo no começo do jogo, Lucy, que estava como zagueira do Esperança, evitou que seu time tomasse o primeiro gol do União ao impedir um lance da jogadora Tamires, lateral-esquerda do Corinthians. O lance impressionou o público que estava acompanhando a partida.

"Jogadora e atriz excelente. Você joga demais, mulher. E o corte que você deu eu gritei: Lucy Ramos é o nome da emoção", disse uma fã. "Que onda esse jogo solidário. Quem imaginária Lucy Ramos de zagueira contra Ronaldinho Gaúcho. Muito bom", falou outro.

Após a partida, a atriz dividiu alguns registros da sua atuação e também dos bastidores e falou sobre o evento. "Hoje os gols foram de solidariedade, empatia, esperança e união. Voltar a campo já é emocionante, imagina no Maracanã e ainda por uma causa tão nobre? Muito feliz de poder participar e unir forças nesse momento. #FutebolSolidário", disse ela, que antes de focar na carreira artística, queria ser jogadora de futebol.

Nos comentários, além dos elogios dos amigos e fãs, Tamires falou sobre o lance que disputou com Lucy. "Tirou meu gol hahahhaa. Bom te conhecer Lucy, sucesso sempre!", brincou a jogadora.

Já em outra publicação, a artista mostrou mais elogios que recebeu e falou sobre voltar a jogar bola. "Mais um pouquinho dessa 'jogadora cara' como vocês dizem por aí. Foi um misto de emoções voltar a campo depois de anos afastada e ainda voltar ao lado de ícones do futebol, no Maracanã… e por toda essa união pra levar amor, doações e esperança pro RS."

"Para completar a minha felicidade, ainda fui surpreendida com tantas mensagens carinhosas a respeito da minha atuação em campo. Grata, meus amores! Foi tudo muito especial que até demorei pra dormir. Tudo por uma boa causa", finalizou.