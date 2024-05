Fãs se chocam ao descobrir que ator de 'Alma Gêmea' é marido de Lucy Ramos

A atriz Lucy Ramos brincou sobre os fãs descobrirem que ela é casado com o ator Thiago Luciano, que interpreta Ivan em 'Alma Gêmea'

Lucy Ramos usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para dividir uma situação que acontece sempre que a novela Alma Gêmea é reprisada. É que o ator e diretor Thiago Luciano interpreta o personagem Ivan no folhetim e muitos fãs ficam surpresos quando descobrem que ele é casado com a atriz.

No Instagram, a artista compartilhou a postagem de uma internauta que confessou que estava "chocada" com a descoberta. "Chocada que o Ivan de Alma Gêmea é casado com a Lucy Ramos. Que casal lindo", falou a usuária. A famosa respondeu: "Eu amo que em toda reprise de Alma Gêmea descobrem isso", reagiu.

Já na legenda, Lucy brincou sobre a situação e contou que ela está casada há quase 18 anos com Thiago. "Esse é o evento canônico de toda exibição de Alma Gêmea: descobrirem que sou casada com o Ivan, meu gatinho @thiluciano. Sim, lindezas… já são quase 18 anos", escreveu ela.

E não é só Thiago Luciano que está no ar em uma novela da TV Globo. Lucy Ramos está em 'Família É Tudo', interpretando a personagem Paulinha.

Quem é o marido da atriz Lucy Ramos?

A atriz Lucy Ramos é casada com o ator, diretor e cineasta Thiago Luciano, com quem está junto há 17 anos. Ele nasceu em 13 de janeiro de 1980 e começou sua carreira dirigindo curtas-metragens nos anos 2000 e logo começou a trabalhar em projetos no cinema e na TV. Hoje em dia, ele é ator, diretor, cineasta e roteirista.

Na TV, ele também atuou em algumas novelas, como Alma Gêmea, O Profeta, Ciranda de Pedra e Morde & Assopra. Lucy e Thiago se conheceram por meio de um amigo em comum que os apresentou na época em que estavam trabalhando em novelas da Globo – ele estava em Alma Gêmea e ela estava em Sinhá Moça. Eles começaram a namorar e se casaram um mês depois. Saiba mais!