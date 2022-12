Luciano Huck presta apoio à seleção brasileira após derrota na Copa do Mundo

O apresentador Luciano Huck fez uma reflexão sobre perdas e vitórias

O apresentador Luciano Huck (51) usou as redes sociais para ser solidário com a seleção brasileira, que foi eliminada da Copa do Mundo no Catar pela Croácia nesta sexta-feira, 09. No Instagram, ele compartilhou uma foto do time e fez uma reflexão sobre perdas e vitórias.

"Futebol é um esporte que gera tanta paixão porque ele é que nem a vida. Nem sempre o melhor vence. Nem sempre o que todo mundo espera acontece. Mas se na vida a gente acorda todo dia, passa água na cara e segue a batalha, não tem por quê ser diferente no futebol", iniciou ele.

"Hoje é um dia de ser forte, de agradecer muito aos 26 jogadores e a toda a comissão técnica que fizeram o Brasil jogar uma Copa bonita, de dança, golaços e alegria", continuou.

"E que fizeram o que parecia quase impossível um mês atrás: unir o Brasil inteiro em torno do mesmo ideal, da mesma camisa. 2026 está logo aí. Tem um país e uma taça esperando por nós até lá", finalizou.

Luciano Huck se desculpa após pergunta feita em 'Quem Quer ser um Milionário'

Luciano Huck se desculpou após ser criticado por uma pergunta feita no quadro 'Quem Quer Ser um Milionário?'. No quiz, apareceu uma pergunta sobre as últimas palavras de George Floyd, homem negro morto pela polícia. O advogado e professor Thiago Amparo criticou, educadamente, a questão.

"Oi, @LucianoHuck. Sei que me segue aqui e já trocamos ideias! Vamos falar sobre essa pergunta? P/ pessoas negras, o caso do Floyd (e tantos outros Floyds brasileiros) é traumático ao ponto de fazer com que colocar suas últimas palavras num quiz de entretenimento seja inaceitável", comentou no Twitter.

O apresentador reconheceu o erro e afirmou ter interesse em conversar: "Você tem toda razão sobre a pergunta formulada. Estou cada vez mais consciente do quanto devo evoluir no letramento antirracista além da intenção. Não tenho acesso prévio às perguntas e desta vez não tive a presença de espírito para reagir de imediato. Errei. Peço desculpas. E vamos conversar".