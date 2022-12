Luciano Huck parabeniza Messi ao relembrar foto dos filhos com o craque: ''Meressi''

Apresentador Luciano Huck parabenizou jogador Lionel Messi pela vitória relembrando encontro com o atleta

O apresentador Luciano Huck (51) parabenizou o jogador Lionel Messi (35) pela vitória da Argentina na Copa do Mundo neste domingo, 18. Em sua rede social, o comunicador relembrou um clique do craque e mostrou respeito ao vencedor.

Com a lembrança dos herdeiros, Joaquim (17) e Benício (15), mais jovens, ao lado do jogador, o esposo de Angélica aproveitou para escrever uma mensagem sobre o acontecimento envolvendo a estrela do futebol.

"Este “Meressi”. Feliz por ele, por sua família e pela Argentina. Um gigante dentro de campo e um boa gente fora dele. Que venha 2026. Estaremos lá e vamos trazer o nosso hexa", escreveu Luciano Huck na legenda.

Nos comentários, os internautas também comemoram e parabenizaram o jogador. "Torcendo pra Argentina? Não. Torcendo pro Messi", falou uma seguidora. "Grande jogador Messi", admiraram outros.

Galvão Bueno pede desculpas durante final da Copa do Mundo do Catar

O narrador esportivo Galvão Bueno surpreendeu ao pedir desculpas ao vivo por causa de uma falha na transmissão da Copa do Mundo do Catar neste domingo, 18. O profissional não conseguiu narrar o terceiro gol da seleção da França no jogo contra a Argentina. Quando tentou soltar a voz, ele não teve a intensidade necessária para o momento e explicou o ocorrido ao vivo.

“Me desculpem. A voz falhou. A voz não poderia falhar logo hoje. Me desculpem de verdade”, disse ele. Então, os colegas de transmissão comentaram que ele estava ótimo em sua última narração em uma Copa do Mundo, mas ele se mostrou triste com o ocorrido. “Eu queria mesmo, mas não gostaria da voz ter falhado logo agora, né?”, comentou. O jogo terminou em empate de 3 gols para a Argentina e 3 gols para a França. Então, a partida foi para os pênaltis e a Argentina conseguiu marcar mais gols, conquistando o título mundial.