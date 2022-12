Galvão Bueno pede desculpas durante final da Copa do Mundo do Catar

Galvão Bueno surpreende com pedido de desculpas ao vivo por causa de falha na transmissão da Copa do Mundo do Catar

O narrador esportivo Galvão Bueno surpreendeu ao pedir desculpas ao vivo por causa de uma falha na transmissão da Copa do Mundo do Catar neste domingo, 18. O profissional não conseguiu narrar o terceiro gol da seleção da França no jogo contra a Argentina. Quando tentou soltar a voz, ele não teve a intensidade necessária para o momento e explicou o ocorrido ao vivo.

“Me desculpem. A voz falhou. A voz não poderia falhar logo hoje. Me desculpem de verdade”, disse ele. Então, os colegas de transmissão comentaram que ele estava ótimo em sua última narração em uma Copa do Mundo, mas ele se mostrou triste com o ocorrido. “Eu queria mesmo, mas não gostaria da voz ter falhado logo agora, né?”, comentou. O jogo terminou em empate de 3 gols para a Argentina e 3 gols para a França. Então, a partida foi para os pênaltis e a Argentina conseguiu marcar mais gols, conquistando o título mundial.

Vale lembrar que Galvão Bueno se despede das narrações na Copa do Mundo do Catar. Ele não deverá fazer mais narrações de jogos de futebol na TV aberta. Porém, ele continua contratado pela Globo. A emissora anunciou que ele renovou o contrato por mais dois anos.

O novo contrato de Galvão Bueno com a emissora tem um acordo diferente dos anos interiores. Em um comunicado sobre a grande final da Copa do Mundo, a área de comunicação da emissora revelou:“O narrador, que mesmo com a despedida das transmissões, assinou um novo contrato com a Globo, válido por dois anos. O acordo prevê a participação de Galvão Bueno em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora”, informaram.