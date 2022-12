Argentina se consagra tricampeã do mundo!

Nos pênaltis, a Argentina conquista a Copa do Mundo do Catar após jogo contra a França

E a Argentina é campeã do mundo! Neste domingo, 18, os hermanos bateram a última campeã do mundo, a França de Kylian Mbappé (23), nos pênaltis, após um jogo de muitíssima tensão. Após um empate no tempo regulamentar e na prorrogação, o jogo foi para a marca de cal, e consagrou os argentinos como tricampeões do mundo.

No tempo normal, um jogo sensacional. Quando foi para o intervalo, a Argentina estava ganhando de 2 a 0, com um gol de pênalti de Lionel Messi (35) e um de Ángel Di María (34), após linda jogada dos hermanos. Porém, faltando 20 minutos para acabar, a estrela de Mbappé brilhou novamente. No apagar das luzes da Copa, ele faz dois gols e leva a partida para a prorrogação.

Os últimos 30 minutos antes dos pênaltis não foram diferentes. Cheios de reviravoltas e tensão, a Argentina conseguiu sair na frente com um gol de Messi, mas após uma bola na mão de Montiel, Mbappé fez e cravou seu hat-trick, se tornando apenas o segundo jogador a fazer isso em uma final de Copa do Mundo.

E nos pênaltis, os hermanos se mostraram superiores. Em 4 a 2, com a Argentina convertendo todos que tentou, enquanto a França perdeu dois. Um, Emiliano Martínez, goleiro dos argentinos, pegou. O outro, o francês chutou para fora.

Dessa forma, a Argentina se consagrou três vezes campeã do mundo. A primeira, em 1978 e a segunda em 1986, sendo essa, totalmente nas costas de Diego Maradona. Há 36 anos sem ganhar o título, agora, em 2022, após uma belíssima campanha no Mundial do Catar, levantam a taça pela terceira vez.

A vitória argentina marca a volta do troféu para a América do Sul depois de 20 anos longe. A última, em 2002, com o penta do Brasil. Desde então, os europeus levantaram a taça cinco Copas do Mundo seguidas.

E a conquista do tricampeonato com certeza tem um nome: Lionel Messi! Considerado por muitos como o maior jogador de todos os tempos do futebol, o craque fez 7 gols e deu 3 assistências durante a Copa do Mundo no Catar. Além disso, liderou e foi capitão de seus companheiros dentro de campo, sendo que já disputou cinco copas.

Mesmo com todos seus inúmeros títulos pelos clubes que passou - Barcelona e PSG - faltava um. Conquistando quatro Champions League e dez La Liga pelo clube catalão, a Copa do Mundo era o que faltava na prateleira do camisa 10. Aliás, qualquer título pela Seleção Argentina ainda faltava. Em 2021, a história começou a mudar, com o título da Copa América sobre o Brasil em pleno Maracanã. E agora, o maior título possível.