Globo demite ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo

Emissora carioca decide acabar com Central do Apito depois de 34 anos com árbitros nas transmissões

Nesta segunda-feira, 21, a emissora carioca de televisão Rede Globo anunciou a demissão dos ex-árbitros Sandro Meira Ricci (48) e Fernanda Colombo(31). A decisão acompanhou o final da famosa Central do Apito, onde juízes de futebol aposentados participavam das transmissões de jogos de futebol para dar uma visão mais técnica das regras do esporte.

A decisão de acabar com a participação dos árbitros por conta do sucesso do VAR durante os jogos, que começou a apresentar respostas durante os jogos, invalidando a necessidade de uma pessoa específica para isso.

Como boa parte do público rejeitava a Central do Apito, também ajudou a definir o fim dos ex-árbitros nas partidas. Quando forem necessárias análises, então, agora serão feitas durante os próprios programas da Globo pelo também antigo juiz Paulo César de Oliveira, mas apenas durante os quadros sobre futebol, não mais nas partidas.