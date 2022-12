Comentarista da Globo relembra dia em que mandou nudes no grupo da família

Ex-árbitra assistente Fernanda Colombo tentou apimentar a relação, mas acabou passando vergonha

A comentarista da Globo, Fernanda Colombo, contou uma situação inusitada que passou ao mandar nudes para um affair enquanto viajava. Ela divertiu, e muito, a plateia do programa 'Que história é essa, Porchat?'

"Comecei um namoro, naquela empolgação, mas tinha uma distância, porque viajava muito, trabalhava como árbitra assistente e viajava direto. Um dia ele pediu 'me manda um nude?'," iniciou ela, falando sobre sua antiga profissão.

A loira, então, se preparou para tirar as fotos."Comprei uns strass, uns brilhos, sabe aqueles negócios de botar na testa do cachorro?", brincou. Ela também fez depilação e se arrumou para o momento.

"Comecei a colar tudo, me enchi de purpurina. Acho que tenho purpurina até hoje", disse rindo. Fernanda tirou as fotos e as enviou para o paquera após apitar um jogo.

Ela contou que mandou algumas fotos para ele e ele pediu que ela mandasse mais. No entanto, naquela época o aplicativo de mensagens só deixava enviar 10 fotos por vez. Ela, então, se distraiu e acabou mandando a dezena de fotos para o grupo da família.

"Daí mandei 10. De repente, quando eu olho, o grupo da minha família. Dez fotos e aquele desespero para tirar, não consegui", afirmou, pois na época não era possível excluir as mensagens enviadas.

"Uma prima escreveu 'certeza que é fake'", contou. Ela não comentou nada com os parentes sobre as imagens, mas entrou na onda de que "não era ela". "Primeiro encontro de família fui vestida de cima a baixo para não levantar suspeitas", contou.

Confira vídeo da história de Fernanda Colombo: