Fabio Porchat apavora torcedores ao falar que irá assistir final da Copa do Mundo no estádio

Humorista Fabio Porchat decide zombar a própria fama de pé-frio e deixa torcedores com medo

Nesta quinta-feira, 8, o humorista Fabio Porchat (39) participou do programa Encontro, da Rede Globo, e decidiu zombar da sua própria fama de torcedor pé frio, mas acabou deixando os torcedores da Seleção Brasileira com medo.

Para relembrar o porquê da fama de Fabio, ele lembrou que esteve nas arquibancadas pelas últimas três derrotas do Brasil em Copas do Mundo. A mais dolorosa, o 7 a 1 contra a Alemanha em 2014, ele estava lá. A eliminação para a Bélgica em 2018, na Rússia, também. E a mais recente, contra Camarões, ele também presenciou.

“Eu assisti ao Brasil perder em três Copas diferentes. [Mas] já está definido: se o Brasil estiver na final, eu tenho certeza que vou ao estádio. Vou quebrar esse estigma”, disse ele, deixando todos os torcedores com medo, mostrando que não vai desistir de expulsar essa fama.

Patrícia Poeta aproveitou para brincar: “Ele voltou para o Brasil, e nossa missão é deixar ele aqui”. “Ingleses e franceses te deram essa passagem, eu tenho absoluta certeza”, completou a brincadeira Manoel Soares.

Então, a fim de tentar afastar essa fama de Porchat, Patrícia e toda a equipe do programa deram à Fabio uma pantufa com o símbolo da Seleção, com a ideia de “esquentar” o pé frio que assombra o humorista e roteirista.

“Esse é o tipo de humor que bate no oprimido. Que maldade! Eu me sinto muito poderoso em saber que o futuro da Seleção Brasileira está nas minhas mãos”, brincou Fabio Porchat, levando tudo na zoação.

Fabio Porchat vira o ‘Mick Jagger brasileiro’ e internautas imploram para ele não ir ao próximo jogo do Brasil

A fama de azarado só se tornou mais forte depois que Porchat escolheu especificamente o jogo contra Camarões para ir, pois dizia que era impossível a Seleção Brasileira perder para os africanos. “Eu tenho um probleminha que eu sou pé frio, né? Eu estava no 7 a 1, eu estava no 2 a 1 da Bélgica também, estava no estádio da Rússia. Então, assim, eu vejo as derrotas chatas. Por isso que eu estou indo na fase de grupos, porque aí não tem como o Brasil perder para Camarões. Vai ganhar de Camarões, aí eu afasto de mim essa conclusão”, disse durante uma participação no Quem Pode, Pod.

Se a culpa foi de Porchat ou não, não sabemos. Mas na sexta-feira, 2, o Brasil acabou perdendo de 1 a 0 para Camarões, o que preocupou os torcedores. “Já comprou a passagem para vir embora para o Brasil? Compre agora!”, implorou uma. “É o Mick Jagger brasileiro. Alguém amarra o Porchat no hotel no próximo jogo”, exigiu outro.