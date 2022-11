Gil do Vigor relembra ajuda de Neymar Jr. e presta apoio ao craque: ''Torcendo demais''

Ex-BBB Gil do Vigor recorda que recebeu ajuda de Neymar Jr. em caso de homofobia e manda recado para o jogador após lesão durante a Copa do Mundo

O economista Gil do Vigor (31) fez uma publicação nas redes sociais em apoio ao camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Jr. (30), que está se recuperando após lesão no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022!

O craque sofreu uma entorse no pé direito durante a partida de estreia do Brasil contra a Sérvia, na última quinta-feira, 24.

Em seu feed no Instagram, o ex-BBB recordou que recebeu apoio do jogador de futebol quando foi vítima de ataque homofóbico e fez questão de retribuir a ajuda com uma mensagem positiva.

"Em um momento muito difícil, quando sofri um ataque homofóbico de um conselheiro do Sport, tive o apoio e a ajuda de uma pessoa muito importante, Neymar, que me apoiou, vestiu essa camisa, fez o tchaki tchaki e naquele momento foi um conforto para mim. Me senti honrado por esse apoio", iniciou o famoso.

Gil ainda disse que torce pela recuperação de Neymar, que respondeu ao post com um emoji de coração. "Estou aqui fazendo esse post para ele e torcendo demais pela sua recuperação para que volte logo a defender nossa seleção brasileira!"

Confira a publicação de Gil do Vigor em apoio a Neymar Jr.:

Ronaldo Fenômeno exalta talento de Neymar Jr. e detona críticos

Neymar Jr. sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o jogo entre o Brasil e Sérvia e por isso, ficará de fora dos próximos jogos da fase de grupo da competição.

Após a lesão ser confirmada, o jogador recebeu diversas mensagens de apoio dos amigos, famosos e fãs, contudo, muitas pessoas comemoraram o fato dele não entrar em campo nas próximas partidas. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno (46), então, decidiu fazer uma carta aberta para o atleta, exaltando todo seu talento, e criticando quem deseja o mal para o atleta. "Não poderia começar essa carta aberta de outra forma: você é f***, @neymarjr! Gigante! Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, te levou tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado aonde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua", começou o ex-atacante.

