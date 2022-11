Neymar Jr impressiona ao mostrar tornozelo durante tratamento contra lesão

O jogador Neymar Jr sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

Na tarde deste sábado, 26, Neymar Jr (30) usou as redes sociais para mostrar detalhes de sua recuperação.

O atacante da Seleção Brasileira sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, que aconteceu na última quinta-feira, 24, e ficará de fora da fase de grupos da competição.

Através dos Stories do Instagram, o jogador compartilhou algumas imagens de seu pé durante o seu tratamento, e o tamanho do tornozelo do atleta, que segue inchado, impressionou os internautas. "Bora", escreveu ele.

Após sofrer a lesão, Neymar desabafou nas redes sociais: "[...] Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha é interminável", afirmou ele.

