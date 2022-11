Neymar Jr rompe o silêncio após lesão na Copa do Mundo: 'Sou filho do Deus do impossível'

Neymar Jr se pronuncia após notícia de que ficará fora dos próximos jogos da Copa do Mundo do Catar: 'Vou ter a chance de voltar'

O jogador de futebol Neymar Jr (30) se pronunciou após sofrer uma entorse no tornozelo durante o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Depois do médico da seleção contar que ele deverá ficar fora de campo no próximo jogo, o atleta compartilhou um recado no Instagram.

Neymar contou que sofreu a lesão, mas que acredita que poderá voltar aos campos o mais rápido possível.

"O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país pra nascer, ele seria o BRASIL. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava", disse ele.

E completou: "Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha é interminável".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Médico da seleção brasileira fala sobre Neymar Jr e Danilo

Nesta sexta-feira, 25, o médico Rodrigo Lasmar contou sobre a avaliação do caso dos atletas Neymar Jr e Danilo. "Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", disse ele.

E completou: "Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição".