Em carta aberta, Ronaldo Fenômeno exalta talento de Neymar e detona críticos: "Inveja"

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno mandou uma mensagem de apoio para Neymar após lesão no tornozelo direito

Neymar Jr (30) sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o jogo entre o Brasil e Sérvia na última quinta-feira, 27, pela estreia da Seleção na Copa do Mundo do Catar, por isso, ficará de fora dos próximos jogos da fase de grupo da competição.

Após a lesão ser confirmada, o jogador recebeu diversas mensagens de apoio dos amigos, famosos e fãs, contudo, muitas pessoas comemoraram o fato dele não entrar em campo nas próximas partidas. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno (46), então, decidiu fazer uma carta aberta para o atleta, exaltando todo seu talento, e criticando quem deseja o mal para o atleta.

"Não poderia começar essa carta aberta de outra forma: você é f***, @neymarjr! Gigante! Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, te levou tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado aonde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua", começou o ex-atacante.

Em seguida, o Fenômeno se mostrou chateado ao ver alguns torcedores comemorando a lesão de Neymar. "A que ponto chegamos? Que mundo é esse? Que mensagem estamos passando para os nossos jovens? Vai sempre existir gente torcendo contra, mas é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância, de normalização dos discursos de ódio."

Ronaldo seguiu a publicação desejando que o craque da Seleção Brasileira volte mais forte para fazer a alegria de quem torce por ele. "É na contramão dessa violência verbal com poder destrutivo que te escrevo hoje: volte mais forte! Mais esperto! Com mais fome de gol! O bem que você faz dentro e fora de campo é muito maior que a inveja na sua direção. Não se esqueça nem um segundo do caminho percorrido que fez de você um ídolo do futebol mundial", acrescentou.

O ex-atleta finalizou a publicação pedindo para que seus fãs torçam pela recuperação de Neymar e Danilo, que também se lesionou na estreia. "O Brasil te ama! A torcida de verdade - a que torce a favor - precisa dos seus gols, dribles, ousadia e alegria! Não exalte os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Você vai dar a volta por cima, @neymarjr! E que todo o ódio vire combustível. A todos que leram até aqui, peço que mandem energia positiva pra seleção, pro Neymar, pro @daniluiz2 e todos os jogadores."

O atacante, aliás, segue em tratamento contra a lesão. Neste sábado, 26, ele impressionou os seguidores ao mostrar o tamanho de seu tornozelo.

Confira a carta aberta de Ronaldo para Neymar:

