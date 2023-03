Gerard Piqué diz ter ficado em choque com acusação de Daniel Alves

Piqué se pronunciou sobre hit polêmico da ex-mulher, Shakira, e falou sobre o caso de estupro envolvendo Daniel Alves

Em uma nova entrevista nesta terça-feira, 14, Gerard Piqué (36) se pronunciou sobre hit polêmico da ex-mulher, Shakira, e falou sobre o caso de estupro envolvendo Daniel Alves (39).

O jogador brasileiro está preso desde o dia 20 de janeiro na Espanha. "Quando sai a notícia, eu, como ex-companheiro... Dá a sensação de que não o conhece. Fica em estado de choque, pois pensa "compartilhamos tudo". Você o vê e não pensaria nunca.", disse Piqué, que jogou com Daniel Alves por anos pelo Barcelona.

"É um caso complicado. O conheço e o aprecio. Tudo, para seus companheiros, é muito pesado. Quero que a Justiça faça seu trabalho. Até que não me digam que fez, temos que esperar. É fácil dizer que é culpado, quero esperar o que o juiz disser, e o que disser temos que acatar. E ajudar a vítima no processo”, concluiu.

O atleta foi acusado de estupro em uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. Desde então, ele mudou sua versão dos fatos diversas vezes. Primeiro disse que não a conhecia, depois disse que houve sexo consensual e agora afirma que foi ele quem foi abusado, pois ela teria feito sexo oral nele sem sua permissão.

A jovem diz que entrou no banheiro com o jogador achando ser outra área vip e lá ele a forçou a fazer sexo oral e a penetrou forçadamente. Eles lutaram e ela saiu do local. A investigação confirma o sêmen do jogador e marcas de agressão no corpo da jovem.

Piqué quebra silêncio e fala pela primeira vez sobre música de Shakira

O astro do futebol também foi perguntado durante a conversa, o apresentador perguntou se Piqué já tinha escutado “BZRP Music Sessions #53”, e ele respondeu: “Obviamente!” e seguiu falando sobre a separação.

“Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto, acho que não vai tocar. As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos”