Gabriel Medina aparece abraçando a mãe, Simone Medina, após brigas de família

Após cortarem relações, surfista Gabriel Medina é flagrado recebendo abraço da mãe, Simone Medina, que fez post reflexivo na web

Parece que a briga de família chegou ao fim. O surfista Gabriel Medina (28) surpreendeu os fãs ao surgir em momento de intimidade com a mãe, a empresária Simone Medina.

O atleta foi flagrado recebendo carinho da matriarca após avançar para as quartas de final da competição Challenger em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Ao sair do mar, Medina ganhou um beijo no rosto e abraço da mãe, que acompanhava tudo da areia da praia. O perfil de fofocas Segue a Cami compartilhou o flagra e os internautas repararam desconforto de Gabriel no momento. "Achei ele muito amável não, masss...", "Ele não parecia muito confortável não hein", "Ela praticamente não deixando ele sair do "abraço", e ele visivelmente desconfortável", "Ele claramente não queria abraçar ela, mas deve ter feito pra não ficar feio pros jornalistas", comentaram.

Antes da repercussão do momento, Simone usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre perdão. "Não permita que ninguém limite seu espaço, diminua seu valor, roube seus sonhos, atrapalhe seu sorriso, estreite seu caminho nem te impeça de avançar. Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz de Deus ao seu coração. Os outros só acham, mas Deus tem certeza de quem você é, e isso já basta. Conserve o bem que você tem. Esqueça o que dói. Perdoe os que te feriram. Desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, ela torna tudo melhor", dizia a imagem.

Vale lembrar que Gabriel e Simone estavam sem se falar há mais de um ano, após brigas envolvendo a agora ex-esposa do filho, a modelo Yasmin Brunet. Simone também se desentendeu com a esposa do outro filho, Felipe Medina.

Gabriel Medina é tietado por fãs durante passeio em shopping

Recentemente, Gabriel Medina foi fotografado enquanto passeava em um shopping no Rio de Janeiro. Ao lado dos amigos, Medina passeou pelo local e atendeu alguns admiradores. O grande campeão de surfe, Gabriel Medina, estava confortável e estiloso para passear no shopping. Medina vestia um look all black, com calça e camiseta. Durante o passeio, Medina parou para atender alguns fãs, que pararam para pedir foto com o surfista. O atleta surgiu sorridentes em fotos e continuou seu passeio entre amigos.

