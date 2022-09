Gabriel Medina é tietado por fãs durante passeio em shopping no Rio

Durante passeio no shopping ao lado dos amigos, Gabriel Medina atendeu alguns fãs para fotos

Na noite da última quinta-feira, 8, Gabriel Medina (28) foi fotografado enquanto passeava em um shopping no Rio de Janeiro. Ao lado dos amigos, Medina passeou pelo local e atendeu alguns admiradores.

O grande campeão de surfe, Gabriel Medina, estava confortável e estiloso para passear no shopping. Medina vestia um look all black, com calça e camiseta.

Durante o passeio, Medina parou para atender alguns fãs, que pararam para pedir foto com o surfista. O atleta surgiu sorridentes em fotos e continuou seu passeio entre amigos.

Jade Picon e Gabriel Medina são flagrados aos beijos em festa

Recentemente, Jade Picon e Gabriel Medina foram flagrados aos beijos durante uma festa no Rio de Janeiro. Pelos Stories do Instagram de um amigo da influenciadora, é possível ver ela mandando um recado para os seguidores enquanto o surfista fica de olho na cena.

Já o vídeo do beijo foi compartilhado pelo perfil Vai Desmaiar, no Twitter, e rodou na internet pelos fãs do possível casal.

