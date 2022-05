Torcedor do Real Madrid, Fred, comemorou mais um título do time da Liga dos Campeões

Publicado em 28/05/2022

O Real Madrid é o grande campeão da UEFA Champions League mais uma vez! E claro, Fred (33), torcedor do time comemorou em grande estilo.

Desta vez, o amante de futebol acompanhou a grande final entre Real Madrid e Liverpool de casa, mas não deixou de brindar e celebrar em grande estilo.

Em seu perfil no Instagram, Fred compartilhou uma série de fotos em jogos anteriores do Real Madrid, mostrando que é torcedor de carteirinha.

Na legenda do post, Fred escreveu: "Um brinde ao maior time do mundo e à camisa mais pesada do planeta! LA DECIMOCUARTA!", escreveu.

No basquete também!

Recentemente, o papai babão explodiu o fofurômetro ao compartilhar fotos do pequeno, Cris, em mais um mêsversário.

Desta vez, o tema escolhido para o mêsversário de Cris foi o time de basquete, Lakers, e Fred e Bianca Andrade (27) brincaram com um trocadilho: "Los Angeles LaCris".

Fred comemora 14° título do Real Madrid na Champions League: