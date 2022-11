Fabio Porchat ‘torce’ para Suíça para usar fama de pé frio à seu favor

Apresentador Fabio Porchat foi até o Catar para acompanhar a Copa do Mundo e decide testar sua reputação de azarado

O apresentador Fabio Porchat (39) decidiu aproveitar sua fama de azarado para ajudar o Brasil. O humorista apareceu em suas redes sociais brincando que iria torcer para a Suíça no jogo contra os brasileiros.

Se ele é mesmo pé frio ou não, não sabemos, mas a Seleção Brasileira ganhou dos europeus por 1x0, com gol de Casemiro. “Vou começar a torcer para a Suíça. Vamos fazer um teste”, escreveu ele em seu Twitter.

Vou começar torcer pra Suíça. Vamo fazer um teste — Fabio Porchat (@FabioPorchat) November 28, 2022

Assim que o Brasil fez seu gol, Porchat aproveitou para repostar a mensagem em seu perfil oficial do Instagram e completou: “não pode ser”, incrédulo que realmente teria dado certo. Chamado até de “Mick Jagger brasileiro”, ele esteve no estádio no dia que a Seleção perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, na Copa de 2014. "Aí minha gente. Ganhou! Eu vim e ganhou! Foi quase, teve percalços, mas ganhou! Acho que eu tirei a zica", brincou o humorista, em seus Stories do Instagram.

Fabio Porchat posta fotos antigas com Paulo Gustavo

O apresentador Fabio Porchat aproveitou o dia de TBT, na quinta-feira, 17, para compartilhar algumas lembranças ao lado do grande amigo Paulo Gustavo (1978 - 2021). O famoso publicou duas fotos antigas com o humorista, que faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19.

No primeiro registro, Fabio e Paulo aparecem ao lado de Cauã Reymond (42) e Alinne Moraes (39), que namoraram entre 2002 e 2005. No outro clique, os humoristas posaram com Luana Piovani (46) e Malu Valle (65) durante os bastidores da peça Infraturas, em que contracenava com Paulo e tinha direção de Malu. "O Paulo ia me mandar uma mensagem aqui no Instagram pedindo pra apagar essas fotos, mas olha isso, não dá pra guardar um #tbt desse né? Hahaha Lá da época de Infraturas!", escreveu Fabio.