Ex-namorada de Endrick engata namoro com nova promessa do Palmeiras

A fila andou! Ex-namorada de Endrick, Lara Hernandes surge em clima de romance com outro jogador de futebol do Palmeiras

A fila parece ter andado para Lara Hernandes! Após terminar seu relacionamento com o jogador de futebol Endrick, a influenciadora digital pode ter encontrado um novo amor nos campos do Palmeiras. Isso porque ela foi vista em clima de romance e até se declarou em suas redes sociais para a nova promessa do time: Luighi Henriy.

Em seu perfil oficial no TikTok, Lara compartilhou detalhes de uma viagem romântica que fez com o jogador de futebol em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Mesmo sem oficializar o relacionamento, ela apareceu abraçadinha ao novo talento e fez questão de evidenciar o romance ao se referir a ele como 'meu amor'.

Ex-namorada de Endrick engata novo namoro - Reprodução/TikTok

Já no Instagram, Lara e Luighi ainda não postaram fotos juntos. Segundo o Jornal Extra, eles estariam mantendo o relacionamento discreto para evitar críticas. Isso se deve ao fato de que a influenciadora digital viveu um relacionamento com outro jogador do time e chegou a receber um carro avaliado em R$100 mil como presente do ex-namorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luighi (@luighi.oficial)

Vale lembrar que Lara teve um relacionamento com Endrick, mas terminou pouco antes de sua estreia no Palmeiras em 2022. Após o término, ela chegou a se declarar para o jogador de futebol nas redes sociais: “Eu sempre vou te amar e sempre vou precisar do seu amor. Espero ver você conquistando tudo que um dia me contou! Vou sentir sua falta, pretinho”, disse.

É importante mencionar que Endrick também já seguiu em frente. Além de se transferir do Palmeiras para o Real Madrid ao completar 18 anos, o jogador também encontrou um novo amor: a modelo Gabriely Miranda, de 21 anos, que está muito apaixonada! Em uma entrevista exclusiva ao site CARAS Digital, ela contou como se conheceram.

"A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial, sim, mas desde o início já sabíamos que queríamos estar juntos", Gabriely revelou detalhes do namoro que começou em junho de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Quem é a nova namorada de Endrick?

No final do mês passado, o Brasil empatou em 3 a 3 contra a Espanha em um amistoso no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Mas foi fora dos campos que uma cena encantou os internautas: o beijo de Endrick, autor de um dos gols da partida, em sua namorada, Gabriely Miranda. Ela, inclusive, já declarou que cogita se mudar para a Espanha; saiba mais sobre a modelo.