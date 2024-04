Ex-jogador Geovani recebe alta após ficar 24 dias internado

O ex-jogador Geovani, do Vasco, anunciou que já está em casa após ficar quase um ano internado no Espírito Santo

O ex-jogador de futebol Geovani, do time Vasco, anunciou que recebeu alta hospitalar após ficar 24 dias internado em um hospital de Vitória, no Espírito Santo. Ele foi hospitalizado por causa de uma desidratação em decorrência da inflamação e infecção intestinal.

Nas redes sociais, ele fez um post para comemorar sua saída do hospital. “Hoje tive alta! Agradeço a Deus pela recuperação que venho tendo e gratidão ao time do hospital em Vitória, onde fui muito bem tratado! Agradeço a todos profissionais por todo cuidado, carinho oe atenção que tiveram comigo. Agora, seguimos em casa com o tratamento e a nutrição, buscando forças para voltar a encontrar com os amigos. Grato por tudo e por todas as mensagens, visitas e orações. Deus no controle sempre”, afirmou.

Geovani foi internado no dia 12 de março, mas só deu a notícia aos fãs no dia 22 de março. Na época, ele fez um post para anunciar sua internação. “Estou sendo tratado com dieta controlada, havendo boa evolução e bons resultados no momento. Continuo por aqui, realizando o tratamento com suplementos e medicações de forma gradual para que eu possa estar mais forte e melhor para encontrar novamente com os amigos”, comentou.

O estado de saúde de Anderson Leonardo, do Molejo

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 24 de março, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve seu quadro de saúde atualizado pela equipe médica responsável por seu tratamento. O artista precisou retornar com urgência à unidade médica no mês anterior após uma piora do câncer inguinal.

Na última quarta-feira, 3, através das redes sociais, a equipe do Molejo informou que o músico tem apresentado melhora, mas segue realizando tratamento contra a doença rara. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral", diz boletim médico publicado.

O cantor foi diagnosticado com um câncer inguinal em outubro de 2022 e, desde então, está fazendo tratamento. Em 19 de março deste ano, Anderson Leonardo havia recebido alta hospitalar após realizar um procedimento para bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que visa 'bloquear' as dores sentidas pelo paciente.