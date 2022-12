Esposa do jogador Fred curte passeio no deserto do Catar com o filho

Esposa do jogador Fred, Monique Salum exibe fotos inéditas com o filho de 4 anos em passeio no deserto

A influenciadora digital Monique Salum, que é esposa do jogador de futebol Fred, aproveitou um dia de folga durante a temporada no Catar para aproveitar um passeio diferente com o filho, Benjamin, de 4 anos. A família está no Catar para acompanhar o desempenho do papai coruja na seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo.

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos de um passeio no deserto do Catar com o filho. Os dois apareceram muito sorridentes enquanto curtiam a interação com os camelos e a paisagem do local.

Vale lembrar que Monique é engenheira química. Ela e Fred estão juntos desde 2016 e em 2018 os dois se casaram em uma cerimônia discreta em Belo Horizonte, com poucos convidados. Ainda no mesmo ano, o casal anunciou a gravidez de seu primeiro filho, Benjamin (4). Desde então Monique trabalha também como influencer e superou o marco de 200 mil seguidores em suas redes sociais, onde ela compartilha conteúdos de moda e lifestyle, além de muitos cliques dela e da família em viagens e momentos de carinho.

Veja as fotos de Monique Salum com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Salum 🇧🇷 (@moniquesalum)