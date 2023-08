Esposa de Róger Guedes revela atitude drástica feita pela torcida do Corinthians

Torcedores do Corinthians tomam atitude inusitada para tentar manter Róger Guedes no clube

Nesta última terça-feira, 1, os torcedores do Corinthians foram decepcionados após a notícia da saída do atacante Róger Guedes. Um dia depois do acontecimento, a esposa do craque, Sindy Guedes, usou suas redes sociais para afirmar que os torcedores começaram a enviar valores via pix para tentar a permanência do principal jogador da equipe.

“Eu prometo que assim que eu tiver resolvido algumas coisas, por que ainda estou meio assim, eu venho e converso com vocês. Recebemos, nas nossas contas, quase R$ 40 mil em pix”, revelou a esposa do jogador.

“Esse valor não é nosso, esse valor a gente vai fazer doação. Assim que a gente fizer a doação, a gente vem e posta o comprovante. Caso você conheça alguma instituição de caridade que esteja precisando ou uma pessoa que esteja necessitada, precisa de algo, mande no direct, vamos escolher alguns ali para fazer essa doação”, completou Sindy.

Róger garantiu que todo o valor que recebeu dos fiéis torcedores vai ser doado a uma instituição depois que a conta correta de quanto entrou em sua conta fosse feita. Há duas semanas que a campanha para enviar dinheiro ao camisa 10 começou.

A tentativa dos torcedores corintianos foi em vão, pois Róger Guedes acabou aceitando a proposta do Al-Rayyan, do Catar. O Timão deve receber cerca de R$ 19 milhões pelo atleta, que é artilheiro da equipe na temporada. O craque já havia comentado sobre o assunto no último sábado, 29, após a vitória contra o Vasco.

A contratação total do atleta foi fechada por R$ 48 milhões. Guedes ficará com a maior parte, 60%, o que equivale a R$ 28 milhões. “Estou muito feliz pela negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente Duilio (Monteiro Alves) lá atrás, quando vim para o Corinthians. Dei o meu melhor sempre pelo clube, espero um dia poder voltar”, disse Róger, em um vídeo de despedida.